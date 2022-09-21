"Челси" нашел две альтернативы Фройнду
"Челси" определил двух новых кандидатов на вакантную роль спортивного директора.
Накануне Кристоф Фройнд из "Ред Булл" подтвердил, что он отверг интерес "Челси" и остается работать в Зальцбурге.
По информации The Guardian, теперь "синие" хотят вступить в переговоры с Тимом Штейдтеном из "Байера", который минувшим летом арендовал у лондонцев вингера Каллума Хадсон-Одои.
Также "Челси" присматривается к спортивному директору "Лидса" Виктору Орте, который заработал репутацию специалиста, умеющего находить молодые таланты.
21.09.2022 12:00
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