Сборная Англии представила форму для ЧМ-2022

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23 Сборная Англии официально представила свои новые домашнюю и выездную формы на сезон 2022/23.

Именно в этой форме, созданной техническим спонсором англичан Nike, команда Гарета Саутгейта выступит на Чемпионате Мира в Катаре.

Впрочем, впервые английская сборная примерит новую форму уже в матчах Лиги Наций против Италии и Германии позже в сентябре.

Если говорить о домашней форме, то источником вдохновения для Nike стала атрибутика, в которой англичане выступали в 1992 и 1996 годах.

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23

Новая форма сборной Англии на сезон 2022/23


Метки Nike, сборная Англии, форма, фото, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 562

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Последние комментарии:




  1. sexan 21.09.2022 12:15 # sexan
    Эта белая просто красота.

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  2. seregaball 21.09.2022 12:00 # seregaball
    Красная топ, как ливерпульская

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  3. xah 21.09.2022 11:06 # xah
    Белая форма с воротником была самая топовая форма. Хотел купить, не нашёл где покупать

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