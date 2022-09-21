Сборная Англии представила форму для ЧМ-2022
Сборная Англии официально представила свои новые домашнюю и выездную формы на сезон 2022/23.
Именно в этой форме, созданной техническим спонсором англичан Nike, команда Гарета Саутгейта выступит на Чемпионате Мира в Катаре.
Впрочем, впервые английская сборная примерит новую форму уже в матчах Лиги Наций против Италии и Германии позже в сентябре.
Если говорить о домашней форме, то источником вдохновения для Nike стала атрибутика, в которой англичане выступали в 1992 и 1996 годах.
21.09.2022 11:00
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Эта белая просто красота.
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Красная топ, как ливерпульская
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Белая форма с воротником была самая топовая форма. Хотел купить, не нашёл где покупать
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