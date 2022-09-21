Сборная Англии представила форму для ЧМ-2022

Сборная Англии официально представила свои новые домашнюю и выездную формы на сезон 2022/23.

Именно в этой форме, созданной техническим спонсором англичан Nike, команда Гарета Саутгейта выступит на Чемпионате Мира в Катаре.



Впрочем, впервые английская сборная примерит новую форму уже в матчах Лиги Наций против Италии и Германии позже в сентябре.



Если говорить о домашней форме, то источником вдохновения для Nike стала атрибутика, в которой англичане выступали в 1992 и 1996 годах.







































