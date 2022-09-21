Рэмси объяснил свой уход из "Арсенала"

Полузащитник "Ниццы" Аарон Рэмси рассказал правду, почему он ушел из "Арсенала" в 2019 году.

Проведя в "Арсенале" 11 сезонов, летом 2019 Рэмси свободным агентом отправился в "Ювентус" на зарплату в 400,000 фунтов в неделю. Правда, в Турине Аарон не заиграл и на этот сезон был отправлен в аренду в "Ниццу".



По словам Рэмси, изначально он и не собирался уходить из "Арсенала", однако "канониры" не оставили ему выбора.



"Все так произошло... Я согласился на контракт, который они предложили. Затем все затихло на несколько недель. Я сказал своему агенту: "Давай уже сделаем это". Но внезапно оказалось, что предложение о новом контракте отозвано. Мне нечего было подписывать, не на что соглашаться".



"Первые месяцы при Унаи (Эмери) были сложными. С течением сезона я стал играть больше и играл очень хорошо. Затем наступил январь, и я должен был принять решение: либо я продолжу играть и там будет видно, либо соглашусь на что-нибудь другое".



"И я выбрал второе, потому что у меня на руках не было предложения от "Арсенала".



"С приходом тренера многое изменилось. Я не знаю, до сих пор не знаю, что точно произошло", — сообщил Рэмси The Times.