Рэмси объяснил свой уход из "Арсенала"
Полузащитник "Ниццы" Аарон Рэмси рассказал правду, почему он ушел из "Арсенала" в 2019 году.
Проведя в "Арсенале" 11 сезонов, летом 2019 Рэмси свободным агентом отправился в "Ювентус" на зарплату в 400,000 фунтов в неделю. Правда, в Турине Аарон не заиграл и на этот сезон был отправлен в аренду в "Ниццу".
По словам Рэмси, изначально он и не собирался уходить из "Арсенала", однако "канониры" не оставили ему выбора.
"Все так произошло... Я согласился на контракт, который они предложили. Затем все затихло на несколько недель. Я сказал своему агенту: "Давай уже сделаем это". Но внезапно оказалось, что предложение о новом контракте отозвано. Мне нечего было подписывать, не на что соглашаться".
"Первые месяцы при Унаи (Эмери) были сложными. С течением сезона я стал играть больше и играл очень хорошо. Затем наступил январь, и я должен был принять решение: либо я продолжу играть и там будет видно, либо соглашусь на что-нибудь другое".
"И я выбрал второе, потому что у меня на руках не было предложения от "Арсенала".
"С приходом тренера многое изменилось. Я не знаю, до сих пор не знаю, что точно произошло", — сообщил Рэмси The Times.
21.09.2022 10:00
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Просто хотел быстрее съе6ать из никчёмного гейклуба. Понятное дело.
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