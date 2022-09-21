Фернандеш был "по-настоящему зол" из-за того, что не перешел в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что был "по-настоящему зол" из-за сорвавшегося перехода в "Тоттенхэм" летом 2019.

Покупка Фернандеша у "Спортинга" за 47 миллионов фунтов в январе 2020 стала одной из немногих трансферных удач "Юнайтед" в последние годы.



Однако всего за полгода до этого Фернандеш мог оказаться в "Тоттенхэме". Бруну не скрывает, что хотел перейти к "шпорам", однако "Спортинг" его не отпустил.



"Конечно, я хотел отправиться в Премьер-Лигу. Их тренер, Маурисио Почеттино, хотел заполучить меня. То было хорошее предложение, но "Спортинг" постарался изо всех сил, чтобы сохранить меня".



"Президент ("Спортинга") поговорил со мной, но поговорил в неудачный день. Это было на следующий день, как они отклонили предложение "Тоттенхэма", и я был по-настоящему зол. К счастью для меня, тренер (Марсель Кейзер) подставил мне плечо в правильное время", — сообщил Фернандеш The Athletic.