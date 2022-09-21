"Эмирейтс", "Энфилд" и "Стэмфорд Бридж" не примут матчи Евро-2028

Великобритания и Ирландия выбрали 10 английских стадионов, которые они готовы задействовать для проведения Евро-2028.

Как известно, Великобритания и Ирландия собираются подать совместную заявку на проведение первенства Европы в 2028 году, поспорив за это право с Турцией.



По информации The Times, в своей заявке британцы готовы задействовать 10 английских стадионов: "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", Лондонский стадион, "Вилла Парк", "Стэдиум МК", "Олд Траффорд", "Этихад", строящуюся арену "Эвертона" в Брэмли-Мур Док, "Стадион Света" и "Сент-Джеймс Парк".



К удивлению, в списке не оказалось "Эмирейтс", где играет "Арсенал". В то же время "Энфилд" "Ливерпуля" и "Стэмфорд Бридж" "Челси" не подошли из-за слишком маленьких полей, а "Элланд Роуд" "Лидса" — из-за отсутствия гарантий со стороны местных властей.



Также в списке значатся ирландские "Авива Стэдиум" и "Кроук Парк". Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия делегируют по одному стадиону.



Ожидается, что в конце концов УЕФА оставит только шесть или семь стадионов. В числе фаворитов называются "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", "Вилла Парк", "Олд Траффорд", арена в Брэмли-Мур Док и "Сент-Джеймс Парк".