"Эмирейтс", "Энфилд" и "Стэмфорд Бридж" не примут матчи Евро-2028
Великобритания и Ирландия выбрали 10 английских стадионов, которые они готовы задействовать для проведения Евро-2028.
Как известно, Великобритания и Ирландия собираются подать совместную заявку на проведение первенства Европы в 2028 году, поспорив за это право с Турцией.
По информации The Times, в своей заявке британцы готовы задействовать 10 английских стадионов: "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", Лондонский стадион, "Вилла Парк", "Стэдиум МК", "Олд Траффорд", "Этихад", строящуюся арену "Эвертона" в Брэмли-Мур Док, "Стадион Света" и "Сент-Джеймс Парк".
К удивлению, в списке не оказалось "Эмирейтс", где играет "Арсенал". В то же время "Энфилд" "Ливерпуля" и "Стэмфорд Бридж" "Челси" не подошли из-за слишком маленьких полей, а "Элланд Роуд" "Лидса" — из-за отсутствия гарантий со стороны местных властей.
Также в списке значатся ирландские "Авива Стэдиум" и "Кроук Парк". Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия делегируют по одному стадиону.
Ожидается, что в конце концов УЕФА оставит только шесть или семь стадионов. В числе фаворитов называются "Уэмбли", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", "Вилла Парк", "Олд Траффорд", арена в Брэмли-Мур Док и "Сент-Джеймс Парк".
21.09.2022 08:00
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Вилла парк вместо Эмирейтс ?полнейшие ебанаты.
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Потому что старье е6анное
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