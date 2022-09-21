"Челси" уволил своего коммерческого директора за сексуальные домогательства

Дамьен Уиллоби "Челси" уволил своего коммерческого директора Дамьена Уиллоби за сексуальные домогательства к коллеге.

Впервые поработав в "Челси" с 2007 по 2010 год, 1 сентября Уиллоби вернулся в лондонский клуб в качестве коммерческого директора по инициативе Тома Глика, назначенного чуть ранее президентом по бизнесу.

Еще до своего второго пришествия на "Стэмфорд Бридж" Уиллоби начал приставать к футбольному финансовому агенту Каталине Ким, которая является исполнительным директором C&P Sports Group и имеет контракты с различными европейскими грандами вроде "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".

Как сообщает The Telegraph, Уиллоби, будучи женатым, настойчиво слал Ким сообщения непристойного характера, намекал на секс, отправил порнографическое видео через два дня после своего назначения, а также спрашивал, голая ли Каталина.

Кроме того, Уиллоби обещал Ким устроить встречу с исполнительным директором "Сити" Ферраном Сориано, если Каталина будет "шаловливой".

В конце концов Ким пожаловалась Глику, прямому руководителю Уиллоби, и Дамьен был немедленно уволен из "Челси".

Каталина Ким


Метки Глик, происшествия, Уиллоби, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2022 07:00

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Последние комментарии:




  1. arsenalbigfan 21.09.2022 07:38 # arsenalbigfan
    ну типичный хуепенс, озабоченная сущность, также как мокрощель88 на гомосексуалах

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  2. electric 21.09.2022 07:04 # electric
    Вот это клубишко. Оруууууууу

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