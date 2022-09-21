"Челси" уволил своего коммерческого директора за сексуальные домогательства

"Челси" уволил своего коммерческого директора Дамьена Уиллоби за сексуальные домогательства к коллеге.

Впервые поработав в "Челси" с 2007 по 2010 год, 1 сентября Уиллоби вернулся в лондонский клуб в качестве коммерческого директора по инициативе Тома Глика, назначенного чуть ранее президентом по бизнесу.



Еще до своего второго пришествия на "Стэмфорд Бридж" Уиллоби начал приставать к футбольному финансовому агенту Каталине Ким, которая является исполнительным директором C&P Sports Group и имеет контракты с различными европейскими грандами вроде "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".



Как сообщает The Telegraph, Уиллоби, будучи женатым, настойчиво слал Ким сообщения непристойного характера, намекал на секс, отправил порнографическое видео через два дня после своего назначения, а также спрашивал, голая ли Каталина.



Кроме того, Уиллоби обещал Ким устроить встречу с исполнительным директором "Сити" Ферраном Сориано, если Каталина будет "шаловливой".



В конце концов Ким пожаловалась Глику, прямому руководителю Уиллоби, и Дамьен был немедленно уволен из "Челси".



