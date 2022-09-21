Матеуш Нунеш. Пекарь из рая для серферов

Перед тем, как стать рекордным подписанием "Вулверхэмптона", Матеуш Нунеш проделал сложный путь к вершине, совмещая работу в пекарне с игрой в футбол на низшем уровне в португальской лиге. Сейчас полузащитник оказался в самом "португальском" клубе английской Премьер-Лиги, где от него ждут новых чудес и большого прогресса.

Матеуш Нунеш начинал заниматься футболом в одном из самых нефутбольных мест Португалии — городке Эрисейре, прибрежном курорте в 50 км на северо-запад от Лиссабона, одном из мировых центров серфинга. Столкнувшись с отказами в ряде профессиональных футбольных клубов Португалии, 18-летний Матеуш начал работать в местной пекарне "Пау де Вила" и играть за команду пятого дивизиона "Эрисейренше".







"Я проводил на ногах несколько часов, а затем тренировался в конце дня", — говорил Нунеш всего три года назад. "Это было нелегко. Приходилось вставать в пять утра. У меня не было водительских прав, потому я ездил туда на велосипеде, или же меня кто-то подвозил. Через три-четыре месяца я устал и работать, и играть одновременно. Поэтому я ценю то, что у меня есть сейчас".



Первоначально в "Эрисейренше" Матеуш испытывал разочарование, потому что после переезда в 12 лет с матерью и отчимом из Рио-де-Жанейро он не имел права играть в официальных матчах, так как клуб требовал подпись отца, который остался в Бразилии. В то время Нунеш только тренировался, но его тренер Рубен Франко очень быстро понял, какой бриллиант оказался в его руках.



"Он бразилец, поэтому у него потрясающие отношения с мячом, но также он отличается высокой скоростью", — говорит Франко. "Даже с агрессивными и гораздо более опытными игроками он был великолепен. Мы сняли несколько роликов про него и стали рассылать их европейским клубам. Я был как сумасшедший, потому что всем говорил: "Это не обычный игрок, пожалуйста, посмотрите на него — он другой!" Но долгое время не получалось перевести его на более профессиональный уровень.



Переход в "Ориентал" из третьего дивизиона сорвался, но поверили в Нунеша во второлиговом "Эшториле", где атакующий полузащитник был товарищем по команде своего нынешнего партнера по "Вулверхэмптону" Тоти Гомеша. В "Эшториле" Матеуш в основном играл за резервную команду, но его тренера Алешандре Сантуша позвали в резервную команду "Спортинга" — он забрал с собой и Нунеша.



"Удивительно, как сильно может измениться жизнь за год", — говорит Франко. Сейчас его клуб "Эрисейренше" получил 1 миллион фунтов от трансфера Нунеша в "Вулверхэмтон" и сможет инвестировать эти деньги в новый стадион, который уже начали модернизировать.



Нунеш был игроком, на котором чаще всего фолили в прошлом сезоне Примейры, но нечто похожее наблюдалось и в региональных лигах, когда он играл за резерв "Спортинга". "Прежде чем он получал мяч, он всегда искал, куда он может направить его дальше, и всегда легко с ним расставался, отдавая передачи другим парням, потому что он очень ясно видел игру", — говорит Франко. "Он мог находиться в центре поля, а затем через две-три секунды оказаться на краю штрафной площади, потому что у него есть особый дар видеть свободное пространство и передвигаться по полю с большой скоростью".



В 2016 году Франко ездил с Нунешом на просмотр в "Лестер", но ничего не вышло. Также были неудачные просмотры в "Браге", "Бенфике" и "Лилле". "Это так, и он говорил: "Хорошо, я буду продолжать жить, а не ждать, когда мне представятся шанс", — вспоминает Франко.



С тех пор Нунеша осыпал похвалой Пеп Гвардиола, назвав его "одним из лучших игроков в мире", но больше всех в него верил президент "Спортинга" Федерико Варандас. В свое время он согласился отдать 15 миллионов евро компенсации "Браге" за подписание тренера Рубена Аморима, так как был уверен — эти деньги он покроет за счет продажи Нунеша. Интересно, что в то время Матеуш еще не был основным игроком "Спортинга", но как раз с Аморимом он стал настоящей звездой, когда "львы" впервые за 19 лет стали чемпионами Португалии. В конце концов президент "Спортинга" оказался прав — 45 миллионов евро от "Вулверхэмтона" смогли трижды покрыть отступные за Аморима.







Дебютировав против "Тоттенхэма", он стал частью полностью португальской шестерки, в которую входит еще один клиент Жорже Мендеша Гонсалу Гедеш, пришедший из "Валенсии" за 27 миллионов фунтов. Нунеш, несомненно, знает о восхождении Диогу Жоты, который заработал переход в "Ливерпуль" после трех лет в "Вулверхэмптоне", а также он говорил с Рубеном Невешем, Жоау Моутиньо и Жозе Са, прежде чем подписать пятилетний контракт с "волками".



"Они многое мне рассказали о клубе и о том, что мне стоит приехать", — сказал Нунеш. "Я хотел играть в Премьер-Лиге, и я думаю, это правильный шаг. Я хочу помочь клубу достичь своих целей и достичь как можно большего самому".



Нунеш забил свой первый гол за сборную Португалии в марте, в полуфинале плей-офф квалификации Чемпионата Мира против сборной Турции, и ожидается, что он будет в заявке национальной команды в Катаре. Он уже привлек внимание болельщиков "Вулверхэмтона", и они, как и все жители Эрисейры, будут следить за его успехами на международном уровне.



"Когда у него было свободное время в "Спортинге", он возвращался в деревню", — говорит Франко. "Он чудесный деревенский парень. Все знают его историю и знают его. Прекрасно то, что тот парень, которого я видел в 13 лет — это тот же человек, которого я вижу сейчас".



Для Нунеша сейчас основная задача — помочь "Вулверхэмптону" подняться как можно выше в турнирной таблице и побороться за еврокубки. Его отчим родом из Сандерленда, потому нет ничего удивительного в том, что Матеуш знает английский и не испытал больших проблем с адаптацией в Англии. Его крестный отец Умберто Сальвадор — владелец той самой пекарни, где работал Нунеш, сопровождал его в Англию для завершения сделки с "Вулверхэмтоном". "Мои коллеги в пекарне очень помогли мне в начале — я не знал ни названий тортов и пирожных, ни того, как использовать оборудование", — вспоминает Нунеш.



Те дни, когда он продавал выпечку, вероятно, в прошлом. Но "волки" и их болельщики надеются, что динамичный бразильский полузащитник с португальским паспортом — именно тот недостающий ингредиент, который вернет команду в число лидеров английской Премьер-Лиги.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru