Закариа перешел в "Челси" из-за Тухеля

Полузащитник "Челси" Денис Закариа рассказал, что перешел в лондонский клуб в надежде поработать с тренером Томасом Тухелем.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Челси" удалось оформить аренду Закариа из "Ювентуса".



Денис честно признается, что переходил в спешке, а Тухель, уволенный спустя неделю с небольшим после его трансфера, был к этому ключом.



"Я не хотел уходить из "Ювентуса". Я узнал о предложение "Челси" за шесть часов до закрытия трансферного окна. За это время нужно было согласовать контракт и пройти медобследование в Турине, прежде чем можно было паковать чемоданы".



"Я хотел поработать с Томасом Тухелем. Его фигура было одной из причин, почему я согласился отправиться в аренду в "Челси".



"Ювентус" играл слишком глубоко — они должны быть во главе таблицы и побеждать 3:0 в каждом матче. Думаю, в Англии я буду счастливее, чем в Турине", — сообщил Закариа Blick.