Пулишич вспомнил, как его обидел Тухель

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич вспомнил, как бывший наставник "синих" Томас Тухель ввел его в заблуждение на пути к триумфу в Лиге Чемпионов в 2021 году.

Отличившись в первом полуфинальном матче того розыгрыша Лиги Чемпионов против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", Пулишич был уверен, что выйдет с первых минут на ответную встречу.



Пообещав Пулишичу место в стартовом составе, затем Тухель передумал и решил сыграть с Каем Хаверцем в атаке, и с тех пор отношения Кристиана с Томасом, уволенным ранее в сентябре, уже никогда не был прежними.



"Случившееся перед тем матчем меня очень расстроило".



"Я очень хорошо провел первую встречу, и дальше нам предстояло сыграть с "Фулхэмом" в лиге. Тухель сказал, что даст мне отдохнуть в этом матче перед ответной встречей, и в результате я не сыграл ни минуты против "Фулхэма".



"Затем в день ответной полуфинальной встречи Тухель сказал мне, что передумал и выпустит Кая. Я был по-настоящему ошеломлен и очень расстроен".



"Я думал, что заслужил место в стартовом составе. А важнее всего то, что он обещал выпустить меня в стартовом составе. И к моменту, когда он выпустил меня за 25 минут до конца, я был просто заведен", — вспоминает Пулишич в своей автобиографической книге My Journey So Far.