Пулишич вспомнил, как его обидел Тухель

Кристиан Пулишич и Томас Тухель Вингер "Челси" Кристиан Пулишич вспомнил, как бывший наставник "синих" Томас Тухель ввел его в заблуждение на пути к триумфу в Лиге Чемпионов в 2021 году.

Отличившись в первом полуфинальном матче того розыгрыша Лиги Чемпионов против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу", Пулишич был уверен, что выйдет с первых минут на ответную встречу.

Пообещав Пулишичу место в стартовом составе, затем Тухель передумал и решил сыграть с Каем Хаверцем в атаке, и с тех пор отношения Кристиана с Томасом, уволенным ранее в сентябре, уже никогда не был прежними.

"Случившееся перед тем матчем меня очень расстроило".

"Я очень хорошо провел первую встречу, и дальше нам предстояло сыграть с "Фулхэмом" в лиге. Тухель сказал, что даст мне отдохнуть в этом матче перед ответной встречей, и в результате я не сыграл ни минуты против "Фулхэма".

"Затем в день ответной полуфинальной встречи Тухель сказал мне, что передумал и выпустит Кая. Я был по-настоящему ошеломлен и очень расстроен".

"Я думал, что заслужил место в стартовом составе. А важнее всего то, что он обещал выпустить меня в стартовом составе. И к моменту, когда он выпустил меня за 25 минут до конца, я был просто заведен", — вспоминает Пулишич в своей автобиографической книге My Journey So Far.


Метки Пулишич, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. seregaball 20.09.2022 23:48 # seregaball
    Ну вот и обьявились крысы, которые его слили

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  2. hammersmith 20.09.2022 23:26 # hammersmith
    КАЗЕЛ ТУХИЛЬ СУКА

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  3. sausage 20.09.2022 23:14 # sausage
    Этот пендос уже автобиографию написал? Герой Америки, легенда)))
    А по факту - вот и проявились крысы. Должны быть ещё.

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  4. jirrort 20.09.2022 23:04 # jirrort
    ПИТУХ!!!

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  5. ganinilyha 20.09.2022 23:03 # ganinilyha
    Скажи спасибо всё сложилось так, и ты выиграл кубок

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