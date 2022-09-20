Тоуни "никогда не сомневался", что его вызовут в сборную Англии

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что всегда был уверен в вызове в сборную Англии.

26-летний Тоуни не играл за Англию на молодежном или юношеских уровнях, но на прошлой неделе впервые в своей карьере был вызван во взрослую команду.



Это стало наградой для Тоуни за пять голов в семи матчах нового сезона Премьер-Лиги, и Айвен жаждет проявить себя.



"Я никогда не сомневался в этом. Я полностью уверен в себе и чувствую, что должен продолжать упорно трудиться, и гораздо приятнее, когда ты оказываешься вознагражден за это".



"Я никогда не играл за сборную какой-либо возрастной группы — я сразу попал во взрослую. Это отличное достижение, я очень горжусь и не хотел бы, чтобы это было как-то по-другому".



"Это мой шанс. Я взволнован, уверен в себе и очень голоден. Я трудился ради этого момента, и вот он настал. Я не позволю себе упустить его. Я собираюсь ухватиться за него обеими рукам и выжать из этой возможности максимум".



"Никакого давления нет — думаю, я никогда не чувствовал давления в своей карьере. Скорее, это волнение и честь быть вместе со столь классными игроками и представлять свою страну. Я с радостью откликнулся на вызов и надеюсь выжать максимум".



"Это огромная возможность для меня запрыгнуть на подножку уходящего поезда, но давайте не забегать вперед. Надеюсь, я сыграю несколько минут в этих двух матчах", — цитирует Тоуни Sky Sports.