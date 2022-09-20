Фройнд подтвердил, что не перейдет в "Челси"

Спортивный директор "Ред Булл" Кристоф Фройнд лично подтвердил, что решил отказать "Челси".

Фройнд был кандидатом номер один "Челси" на вакантную позицию спортивного директора. Ранее ходили слухи, что Кристоф уже дал устное согласие владельцу "синих" Тодду Бели.



Однако сегодня интрига окончательно развеялась. Фройнд подтвердил интерес "Челси", но в итоге решил остаться в Зальцбурге.



"Как я уже подтвердил в своих интервью, "Челси" был заинтересован во мне".



"Когда обращается такой большой клуб, это является честью для меня и моей работы в "Рд Булл", а также становится обстоятельством, которое наводит тебя на размышления. Но я пришел к выводу, что здесь я в лучших руках и что вопрос о смене клуба не стоит передо мной".



"Мы находимся посреди очень интенсивной фазы и имеем важные задачи в австрийской Бундеслиге, Кубке и Лиги Чемпионов, и я полностью сосредоточен на этом", — цитирует Фройнда The Independent.