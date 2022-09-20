Туре поможет тренировать молодежную сборную Англии
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в качестве был привлечен к работе к молодежной сборной Англии U-21.
Туре трудится в академии "Тоттенхэма" с декабря, а в июле был официально зачислен в штат лондонского клуба, получив постоянный рабочий контракт.
В рамках повышения своей тренерской квалификации Яя поможет молодым англичанам, возглавляемым Ли Карсли, подготовиться к товарищеским матчам против Италии и Германии, сообщает Daily Mail.
Получить эту временную роль Туре, вероятно, помог его бывший партнер по "Сити" Джолеон Лескотт, который сам является помощником Карсли.
20.09.2022 20:00
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