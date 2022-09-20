Туре поможет тренировать молодежную сборную Англии

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в качестве был привлечен к работе к молодежной сборной Англии U-21.

Туре трудится в академии "Тоттенхэма" с декабря, а в июле был официально зачислен в штат лондонского клуба, получив постоянный рабочий контракт.

В рамках повышения своей тренерской квалификации Яя поможет молодым англичанам, возглавляемым Ли Карсли, подготовиться к товарищеским матчам против Италии и Германии, сообщает Daily Mail.

Получить эту временную роль Туре, вероятно, помог его бывший партнер по "Сити" Джолеон Лескотт, который сам является помощником Карсли.


Метки молодежная сборная Англии, тренеры, Туре

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 20:00

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