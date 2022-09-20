Туре поможет тренировать молодежную сборную Англии

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре в качестве был привлечен к работе к молодежной сборной Англии U-21.

Туре трудится в академии "Тоттенхэма" с декабря, а в июле был официально зачислен в штат лондонского клуба, получив постоянный рабочий контракт.



В рамках повышения своей тренерской квалификации Яя поможет молодым англичанам, возглавляемым Ли Карсли, подготовиться к товарищеским матчам против Италии и Германии, сообщает Daily Mail.



Получить эту временную роль Туре, вероятно, помог его бывший партнер по "Сити" Джолеон Лескотт, который сам является помощником Карсли.