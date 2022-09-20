Магуайр чувствует, что партнеры по МЮ и Тен Хаг его подвели

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр чувствует, что партнеры по команде и тренерский штаб Эрика Тен Хага его подвели.

29-летний Магуайр перестал быть основным игроком "Юнайтед" поле шокирующего поражения от "Брентфорда" со счетом 4:0 13 августа.



С тех пор Харри сыграл только 10 минут в Премьер-Лиге и даже не смог убедить Тен Хага выпустить его в стартовом составе на матч Лиги Европы против "Шерифа" в Кишиневе.



Отвратительная клубная форма теперь ставит под вопрос место Магуайра в сборной Англии, хотя чуть более года назад Харри достиг с национальной командой финала Евро-2020 и попал в символическую сборную турнира.



Магуайр осознает, что его форма оставляет желать лучшего, но в то же время злится на своих партнеров по команде — особенно на голкипера Давида Де Хеа, недостаточное взаимопонимание с которым не помогает команде обороняться.



Отношения Магуайра и Де Хеа только ухудшились после появления в "Юнайтед" защитника Лисандро Мартинеса, с которым Давид общается на поле по-испански. В отличие от Рафаэля Варана, поигравшего в Ла Лиге за "Реал", Харри этим языком не владеет.



Магуайр разочарован, что Тен Хаг перестал ему доверять, и опасается, что это может стоить ему поездки на ЧМ-2022 в Катаре, хотя на матчи Лиги Наций против Италии и Германии Харри был вызван.