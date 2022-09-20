Павар намекает на переезд в Премьер-Лигу

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар намекнул, что может отправиться в Премьер-Лигу следующим летом.

Минувшим летом серьезный интерес к Павару проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Челси", и Бенжамен подтверждает, что у него были предложения от "различных клубов".



В конце концов 26-летний француз поддался уговорам главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна и остался, но продлевать свой истекающий в конце сезона контракт не спешит.



"У меня были сомнения, различные клубы звонили моему агенту. Затем я поговорил с тренером "Баварии", с которым у меня хорошие отношения".



"Он заставил мне понять, что я в его планах и что я важен для команды. Возможно, однажды я еще перейду в один из этих клубов — никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем".



"У меня все еще остается один год по контракту с "Баварий". А дальше будет время подумать", — цитирует Павара Daily Mail.