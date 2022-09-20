"Ливерпуль", "Сити" и МЮ следят за Нванери

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вундеркинду "Арсенала" Итану Нванери.

В возрасте 15 лет и 181 дня Навнери стал самым молодым игроком Премьер-Лиги всех времен, появившись на замену в победном для "Арсенала" матче против "Брентфорда" в минувшее воскресенье (0:3).



Как затем признался главный тренер "канониров" Микель Артета, он доверился своему чутью, устроив дебют юниору, который пока провел лишь пару тренировок с первой командой.



Как утверждает The Times, талант Нванери удалось разглядеть не только Артете. Сразу три конкурента "Арсенала" по Премьер-Лиге мечтают переманить Итана, который находится в системе лондонского клуба с девяти лет.



Если Нванери вдруг решит уйти, то будет доступен за минимальную плату. Итан только с 16 лет сможет получать стипендию от своего клуба, а профессиональный контракт не подпишет до своего 17-летия.