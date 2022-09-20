Фернандеш сравнил Тен Хага с Гвардиолой и Клоппом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш сравнил своего наставника Эрика Тен Хага с Хосепом Гвардиолой из "Манчестер Сити" и Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

Под руководством Тен Хага "Юнайтед" выиграл все четыре последних матча в Премьер-Лиге, и это вселяет в Фернандеша уверенность, что "красные дьяволы" на правильном пути.



Бруну чувствует, что его тренер обладает своей футбольной философией и готов приглашать только правильных для клуба игроков — прямо как Гвардиола и Клопп.



"Во-первых, у него есть идея. У него есть стиль. Ты должен следовать его правилам, он строг в отношении этого. И мне нравится это. Он наладил дисциплину, чего, думаю, нам не хватало в прошлом. Каждый должен быть на одной волне".



"Это то, что Пеп и Клопп делают годами, потому что у них есть эта стабильность в клубе, когда они определенным образом работают на трансферном рынке и строят команду. Это по-настоящему важно и позволяет им пожинать плоды".



"Я видел, как на пресс-конференции наш тренер сказал, что мы не хотим приглашать игроков просто так. Мы хотим приглашать правильных игроков для того, что мы хотим делать. В этом наш клуб и нуждается".



"У нас по-прежнему есть пространство, чтобы прибавить, и ему нужно время, чтобы заставить каждого из нас проникнуться его идеей и играть в свою лучшую игру. Я верю, что мы достигли того момента, когда стали сплоченной командой, и каждый из нас на одной волне", — сообщил Фернандеш The Athletic.