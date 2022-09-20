Только три тренера в Премьер-Лиге получают больше Поттера

После перехода из "Брайтона" в "Челси" Грэм Поттер стал четвертым самым высокооплачиваемым тренером в Премьер-Лиге.

Сменив на тренерском мостике "Челси" Томаса Тухеля, Поттер получил пятилетний контракт, по которому, как утверждает Daily Star, предусмотрена зарплата 10 миллионов фунтов в год — в пять раз больше, нежели Грэм имел в "Брайтоне".



Больше в Премьер-Лиге зарабатывают только Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" (19 млн. фунтов в год), Юрген Клопп из "Ливерпуля" (16 млн. фунтов в год) и Антонио Конте (15 млн. фунтов в год).



Если говорить об оставшихся клубах "большой шестерки", то "Манчестер Юнайтед" платит Эрику Тен Хагу 9 млн. фунтов в год, а "Арсенал" — Микелю Артете 8.3 млн. фунтов в год.



Самыми же низкооплачиваемыми тренерами в Премьер-Лиге, если не учитывать временщика "Борнмута" Гари О'Нила, являются Бруну Лаже из "Вулверхэмптона" (2.5 млн. фунтов в год), Томас Франк из "Брентфорда" и Стив Купер из "Ноттингем Форест" (по 1.5 млн. фунтов в год).