Бенитес объяснил свой провал в "Эвертоне" связью с "Ливерпулем"

Бывший главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес посетовал, что не мог работать на "Гудисон Парк", как хотел, из-за своей связи с "Ливерпулем".

Возглавив "Эвертон" в июле 2021, уже спустя шесть месяцев Бенитес был уволен со своего поста. Рафаэля подвели результаты и холодные отношения с болельщиками "ирисок".



С 2004 по 2010 год Бенитес тренировал другой мерсисайдский клуб, "Ливерпуль", выиграв там Лигу Чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы, и Рафаэль чувствует, что это стало проблемой для него в "Эвертоне".



"Когда поступило предложение "Эвертона", я чувствовал, что готов приложить все усилия, чтобы наладить дела в клубе. Я знал, что это будет сложно, потому что я работал в "Ливерпуле", и что я, возможно, не смогу принять некоторые решения. Мне было это ясно с самого начала".



"Я провел встречу с руководителем одного из департаментов и спросил его: "Думаешь, у вас все в порядке?" Он ответил: "Да, все прекрасно". Я подумал: "Они потратили 600 миллионов фунтов — все не может быть прекрасно, если владельцы и фанаты не чувствуют себя счастливыми".



"Поэтому я осознал, что нам нужно изменить некоторые вещи внутри, но я не смог этого сразу же сделать, потому что меня рассматривали бывшим тренером "Ливерпуля" и думали: "О, он пришел менять наш клуб".



"В другом клубе я бы принял эти решения. Я делал это в прошлом, и я очень ясно понимал, как улучшить наши дела, но сделать это в "Эвертоне" я не смог", — сообщил Бенитес Sky Sports.