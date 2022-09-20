"Юнайтед" хочет купить Рамуша в январе

Гонсалу Рамуш "Манчестер Юнайтед" рассматривает нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша в качестве своей трансферной цели на январь.

Потратив свыше 200 миллионов фунтов минувшим летом, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует продолжить работу над укреплением состава в январе.

И приоритетом для Тен Хага является приглашение нападающего. Травмы Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда оставили "красных дьяволов" только с 37-летним Криштиану Роналду на этой позиции.

По информации The Sun, "Юнайтед" уже установил контакт с представителями Рамуша, который великолепно начал новый сезон, забив восемь голов в 12 матчах.

Контракт Гонсалу предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, однако "Бенфика" будет готова отпустить 21-летнего португальца всего за 25 млн. фунтов.

Добавим, интерес к Рамушу также приписывают "Ньюкаслу" и "Баварии".


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Рамуш

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 13:00

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