"Юнайтед" хочет купить Рамуша в январе

"Манчестер Юнайтед" рассматривает нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша в качестве своей трансферной цели на январь.

Потратив свыше 200 миллионов фунтов минувшим летом, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует продолжить работу над укреплением состава в январе.



И приоритетом для Тен Хага является приглашение нападающего. Травмы Антони Мартиаля и Маркуса Рэшфорда оставили "красных дьяволов" только с 37-летним Криштиану Роналду на этой позиции.



По информации The Sun, "Юнайтед" уже установил контакт с представителями Рамуша, который великолепно начал новый сезон, забив восемь голов в 12 матчах.



Контракт Гонсалу предусматривает отступные в 100 миллионов фунтов, однако "Бенфика" будет готова отпустить 21-летнего португальца всего за 25 млн. фунтов.



Добавим, интерес к Рамушу также приписывают "Ньюкаслу" и "Баварии".