Канте приступил к индивидуальным тренировкам
Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к индивидуальным тренировкам после травмы задней поверхности бедра.
Канте не выходит на футбольное поле с дерби против "Тоттенхэма" 14 августа (2:2), травмировавшись уже во втором матче сезона.
В конце августа Томас Тухель, тогда еще занимавший должность главного тренера "Челси", говорил, что Нголо пропустит еще минимум месяц.
К счастью для Грэма Поттера, сменщика Тухеля, теперь возвращение Канте не за горами. Как сообщает Evening Standard, в минувший уикенд Нголо возобновил тренировки на базе "синих" в Кобхэме.
Пока 31-летний француз занимается по индивидуальной программе, однако у него еще достаточно времени, чтобы набрать форму к матчу против "Кристал Пэлас" 1 октября.
20.09.2022 12:00
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