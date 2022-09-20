Полузащитник "Челси" Нголо Канте приступил к индивидуальным тренировкам после травмы задней поверхности бедра.

Канте не выходит на футбольное поле с дерби против "Тоттенхэма" 14 августа (2:2), травмировавшись уже во втором матче сезона.



В конце августа Томас Тухель, тогда еще занимавший должность главного тренера "Челси", говорил, что Нголо пропустит еще минимум месяц.



К счастью для Грэма Поттера, сменщика Тухеля, теперь возвращение Канте не за горами. Как сообщает Evening Standard, в минувший уикенд Нголо возобновил тренировки на базе "синих" в Кобхэме.



Пока 31-летний француз занимается по индивидуальной программе, однако у него еще достаточно времени, чтобы набрать форму к матчу против "Кристал Пэлас" 1 октября.