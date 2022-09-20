Хендерсон получил вызов в сборную Англии
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был дополнительно вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.
Хендерсон пропустил все три матча "Ливерпуля" в сентябре из-за травмы задней поверхности игроков, поэтому его отсутствие среди 28 игроков, вызванных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом в прошлый четверг, не стало сюрпризом.
Однако Джордан вернулся в строй с опережением графика. Как сообщает Daily Mail, еще на выходных 32-летний полузащитник тренировался без каких-либо ограничений, и это позволило ему присоединиться к национальной команде.
Приглашение Хендерсона поможет Саутгейту легче перенести потерю опорника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, который ложится на операцию на проблемном плече.
20.09.2022 11:00
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Когда же уже сплавят это чучело в какой-нибудь шальке? Ждем светлые времена после тёмной смуты!
КНЯЗИ будут на троне!!!
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