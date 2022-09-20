Хендерсон получил вызов в сборную Англии

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был дополнительно вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.

Хендерсон пропустил все три матча "Ливерпуля" в сентябре из-за травмы задней поверхности игроков, поэтому его отсутствие среди 28 игроков, вызванных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом в прошлый четверг, не стало сюрпризом.

Однако Джордан вернулся в строй с опережением графика. Как сообщает Daily Mail, еще на выходных 32-летний полузащитник тренировался без каких-либо ограничений, и это позволило ему присоединиться к национальной команде.

Приглашение Хендерсона поможет Саутгейту легче перенести потерю опорника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, который ложится на операцию на проблемном плече.


Метки Ливерпуль, сборная Англии, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 11:00

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  1. electric 20.09.2022 11:21 # electric
    Когда же уже сплавят это чучело в какой-нибудь шальке? Ждем светлые времена после тёмной смуты!
    КНЯЗИ будут на троне!!!

    (ответить)

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