Хендерсон получил вызов в сборную Англии

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был дополнительно вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций против Италии и Германии.

Хендерсон пропустил все три матча "Ливерпуля" в сентябре из-за травмы задней поверхности игроков, поэтому его отсутствие среди 28 игроков, вызванных главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом в прошлый четверг, не стало сюрпризом.



Однако Джордан вернулся в строй с опережением графика. Как сообщает Daily Mail, еще на выходных 32-летний полузащитник тренировался без каких-либо ограничений, и это позволило ему присоединиться к национальной команде.



Приглашение Хендерсона поможет Саутгейту легче перенести потерю опорника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, который ложится на операцию на проблемном плече.