"Арсенал" лидирует в борьбе за "украинского Неймара"

Михаил Мудрик "Арсенал" является главным претендентом на атакующего полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика и может подписать "украинского Неймара" уже в январе.

Серьезный интерес к Мудрику из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом. "Арсенал" и "Брентфорд" сделали свои запросы насчет Михаила, а "Эвертон" предложил 30 миллионов евро (26.3 млн. фунтов), получив в ответ отказ.

Своими двумя голами и двумя результативными передачами в двух матчах Лиги Чемпионов этого сезон Мудрик только увеличил число заинтересованных в нем клубов, и трансфер Михаила в январе выглядит весьма вероятным.

Однако CBS Sports называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за Мудрика и утверждает, что 21-летний игрок сборной Украины был бы открыт к переезду на "Эмирейтс", едва два клуба сумеют договориться.

Добавим, среди прочих претендентов на Мудрика, которого часто сравнивают со звездой ПСЖ Неймаром, называются "Ньюкасл", "Севилья" и "Байер".


Метки Арсенал, Мудрик, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 415

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Последние комментарии:




  1. animadora 20.09.2022 10:21 # animadora
    А как же украинский Месси и украинский Криш, их кто-нибудь будет подписывать???

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  2. mancityman 20.09.2022 10:21 # mancityman
    Его надо к КОРОЛЯМ!!! Пеп из него сделает Мега-Топа!!!

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  3. chelsea88 20.09.2022 10:17 # chelsea88
    Ой леол, никчёмный гейклуб только таких "неймаров" может подписывать))))

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  4. liverbro 20.09.2022 10:14 # liverbro
    В какую команду бы не пошел,удачи.Очень талантливый парень

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