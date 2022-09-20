"Арсенал" лидирует в борьбе за "украинского Неймара"

"Арсенал" является главным претендентом на атакующего полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика и может подписать "украинского Неймара" уже в январе.

Серьезный интерес к Мудрику из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом. "Арсенал" и "Брентфорд" сделали свои запросы насчет Михаила, а "Эвертон" предложил 30 миллионов евро (26.3 млн. фунтов), получив в ответ отказ.



Своими двумя голами и двумя результативными передачами в двух матчах Лиги Чемпионов этого сезон Мудрик только увеличил число заинтересованных в нем клубов, и трансфер Михаила в январе выглядит весьма вероятным.



Однако CBS Sports называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за Мудрика и утверждает, что 21-летний игрок сборной Украины был бы открыт к переезду на "Эмирейтс", едва два клуба сумеют договориться.



Добавим, среди прочих претендентов на Мудрика, которого часто сравнивают со звездой ПСЖ Неймаром, называются "Ньюкасл", "Севилья" и "Байер".