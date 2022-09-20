"Арсенал" лидирует в борьбе за "украинского Неймара"
"Арсенал" является главным претендентом на атакующего полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика и может подписать "украинского Неймара" уже в январе.
Серьезный интерес к Мудрику из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом. "Арсенал" и "Брентфорд" сделали свои запросы насчет Михаила, а "Эвертон" предложил 30 миллионов евро (26.3 млн. фунтов), получив в ответ отказ.
Своими двумя голами и двумя результативными передачами в двух матчах Лиги Чемпионов этого сезон Мудрик только увеличил число заинтересованных в нем клубов, и трансфер Михаила в январе выглядит весьма вероятным.
Однако CBS Sports называет "Арсенал" фаворитом в борьбе за Мудрика и утверждает, что 21-летний игрок сборной Украины был бы открыт к переезду на "Эмирейтс", едва два клуба сумеют договориться.
Добавим, среди прочих претендентов на Мудрика, которого часто сравнивают со звездой ПСЖ Неймаром, называются "Ньюкасл", "Севилья" и "Байер".
20.09.2022 10:00
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А как же украинский Месси и украинский Криш, их кто-нибудь будет подписывать???
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Его надо к КОРОЛЯМ!!! Пеп из него сделает Мега-Топа!!!
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Ой леол, никчёмный гейклуб только таких "неймаров" может подписывать))))
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В какую команду бы не пошел,удачи.Очень талантливый парень
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