Капелло: "Кейн — один из величайших нападающих всех времен"

Харри Кейн Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает Харри Кейна из "Тоттенхэма" одним из лучших нападающих в мире всех времен.

К своим 29 годам Кейн до сих пор не завоевал ни одного трофея, но Капелло кажется, что это не умаляет великолепия Харри, который отличается от типичного форварда умением ассистировать и поддерживать игру.

"Думаю, Кейн — один из величайших нападающих всех времен. Ему весьма повезло, что его тренирует Конте, который помог ему прибавить".

"Кейн не прост дожидается мяча. Сейчас он стал отходить в глубину и участвовать в розыгрыше. Он тот игрок, который забивает голы и ассистирует".

"Взгляните на великих вроде бразильца Роналдо. Он не отдавал много передач, он лишь забивал голы".

"Кейн же — это тот игрок, который участвует в розыгрыше, и часто он становится тем, кто ассистирует своим партнерам по команде. Думаю, он самый важный игрок сборной Англии", — сообщил Капелло Sky Sports.


Метки Капелло, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2022 09:00

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  1. liverbro 20.09.2022 09:30 # liverbro
    Вот это форвард,вот это настоящий форвард!

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  2. selta 20.09.2022 09:05 # selta
    Он конечно хорош, но до зубастика на пике ему далековато
    тот же Фалькао на пике и Лева не слабее, ну а в подыгрыше он хорош, но нужно учитывать что игрок одного клуба где он с корейцем пол жизни играет
    не факт что с другими партнерами и в другом клубе был бы так же ярок

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  3. edgarkuznetsov 20.09.2022 09:05 # edgarkuznetsov
    Трофей командный возьмёт ,ещё лет 6 на высоком уровне поиграет

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  4. kukuruzzo 20.09.2022 09:02 # kukuruzzo
    Фапелло

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