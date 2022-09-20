Капелло: "Кейн — один из величайших нападающих всех времен"
Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло считает Харри Кейна из "Тоттенхэма" одним из лучших нападающих в мире всех времен.
К своим 29 годам Кейн до сих пор не завоевал ни одного трофея, но Капелло кажется, что это не умаляет великолепия Харри, который отличается от типичного форварда умением ассистировать и поддерживать игру.
"Думаю, Кейн — один из величайших нападающих всех времен. Ему весьма повезло, что его тренирует Конте, который помог ему прибавить".
"Кейн не прост дожидается мяча. Сейчас он стал отходить в глубину и участвовать в розыгрыше. Он тот игрок, который забивает голы и ассистирует".
"Взгляните на великих вроде бразильца Роналдо. Он не отдавал много передач, он лишь забивал голы".
"Кейн же — это тот игрок, который участвует в розыгрыше, и часто он становится тем, кто ассистирует своим партнерам по команде. Думаю, он самый важный игрок сборной Англии", — сообщил Капелло Sky Sports.
20.09.2022 09:00
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Последние комментарии:
Вот это форвард,вот это настоящий форвард!
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Он конечно хорош, но до зубастика на пике ему далековато
тот же Фалькао на пике и Лева не слабее, ну а в подыгрыше он хорош, но нужно учитывать что игрок одного клуба где он с корейцем пол жизни играет
не факт что с другими партнерами и в другом клубе был бы так же ярок
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Трофей командный возьмёт ,ещё лет 6 на высоком уровне поиграет
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Фапелло
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