"Сити" отправил своего медика присматривать за Холандом в сборной Норвегии
"Манчестер Сити" снарядил члена своего медицинского штаба наблюдать за нападающим Эрлингом Холандом в сборной Норвегии.
Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити". Эрлинг выходил в стартовом составе на все девять матчей "горожан" в этом сезоне, забив 14 голов и отдав одну результативную передачу.
Перерывы на игры сборных традиционно сопряжены с травмами, однако потеря такого ценного игрока, как Холанд, совершенно не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.
Чтобы минимизировать риск травмы и лучше контролировать состояние Эрлинга, чемпионы Премьер-Лиги отправили вслед за 22-летним бомбардиром своего спортивного терапевта Марио Пафунди.
Пафунди отслеживал физические кондиции Холанда на ежедневной основе и в "Сити", а теперь будет делать это в ближайшие две недели, пока Эрлинг находится в расположении своей сборной, сообщает Daily Mail.
20.09.2022 08:00
Просмотров: 308
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий