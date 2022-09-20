"Сити" отправил своего медика присматривать за Холандом в сборной Норвегии

"Манчестер Сити" снарядил члена своего медицинского штаба наблюдать за нападающим Эрлингом Холандом в сборной Норвегии.

Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити". Эрлинг выходил в стартовом составе на все девять матчей "горожан" в этом сезоне, забив 14 голов и отдав одну результативную передачу.



Перерывы на игры сборных традиционно сопряжены с травмами, однако потеря такого ценного игрока, как Холанд, совершенно не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.



Чтобы минимизировать риск травмы и лучше контролировать состояние Эрлинга, чемпионы Премьер-Лиги отправили вслед за 22-летним бомбардиром своего спортивного терапевта Марио Пафунди.



Пафунди отслеживал физические кондиции Холанда на ежедневной основе и в "Сити", а теперь будет делать это в ближайшие две недели, пока Эрлинг находится в расположении своей сборной, сообщает Daily Mail.