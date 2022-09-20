Спортивный директор "Ред Булл" Кристоф Фройнд все еще может отвергнуть "Челси" и остаться в клубе из Зальцбурга.

Фройнд считается фаворитом на роль спортивного директора "Челси" — роль, которую сейчас на временной основе исполняет лично владелец клуба Тодд Бели.



На прошлой неделе появилась информация, что Фройнд уже дал устное согласие Бели, и сейчас два клуба заняты оформлением сделки по переезду 45-летнего австрийца в Лондон.



Однако The Athletic называет данные слухи преждевременными. Как утверждает авторитетное издание, назначение Фройнда не близко, и есть "хорошие шансы", что Кристоф останется в "Ред Булл".



Помимо Фройнда, "Челси" общается с рядом других кандидатов, и до назначения спортивного директора на "Стэмфорд Бридж" могут пройти недели.



"Я могу однозначно заявить, что ни "Челси", ни Кристоф Фройнд не разговаривали со мной или руководством клуба о чем-либо таком. Недавно Кристоф заключил контракт с нами до 2026 года, и он связан обязательствами точно так же, как игроки, директоры или тренеры", — заявил генеральный директор "Ред Булл" Штефан Райтер Sky Sport Austria.