Фройнд все еще может отвергнуть "Челси"
Спортивный директор "Ред Булл" Кристоф Фройнд все еще может отвергнуть "Челси" и остаться в клубе из Зальцбурга.
Фройнд считается фаворитом на роль спортивного директора "Челси" — роль, которую сейчас на временной основе исполняет лично владелец клуба Тодд Бели.
На прошлой неделе появилась информация, что Фройнд уже дал устное согласие Бели, и сейчас два клуба заняты оформлением сделки по переезду 45-летнего австрийца в Лондон.
Однако The Athletic называет данные слухи преждевременными. Как утверждает авторитетное издание, назначение Фройнда не близко, и есть "хорошие шансы", что Кристоф останется в "Ред Булл".
Помимо Фройнда, "Челси" общается с рядом других кандидатов, и до назначения спортивного директора на "Стэмфорд Бридж" могут пройти недели.
"Я могу однозначно заявить, что ни "Челси", ни Кристоф Фройнд не разговаривали со мной или руководством клуба о чем-либо таком. Недавно Кристоф заключил контракт с нами до 2026 года, и он связан обязательствами точно так же, как игроки, директоры или тренеры", — заявил генеральный директор "Ред Булл" Штефан Райтер Sky Sport Austria.
20.09.2022 07:00
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