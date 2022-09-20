МЮ переплатил 209 млн. фунтов за игроков в течение 10 лет

За последние десятилетие "Манчестер Юнайтед" переплатил за игроков на трансферном рынке 209 миллионов фунтов — большее всех в топ-5 европейских лиг.

В своем свежем исследовании CIES Football Observarory сравнивает реальную рыночную стоимость игроков в соответствии со своей статистической моделью и фактические трансферные суммы, которые были заплачены клубами.



Оказалось, что с июля 2012 "Юнайтед" совершил 33 приобретения на общую сумму 1,594 млн. евро (1,399 млн. фунтов). При этом рыночная стоимость эти 33 игроков составила 1,356 млн. евро (1,190 млн. фунтов).



Таким образом, "Юнайтед" заплатил лишние 209 млн. фунтов. В этот период самыми крупными приобретениями "красных дьяволов" стали Поль Погба (89 млн. фунтов), Антони (86 млн. фунтов) и Харри Магуайр (80 млн. фунтов).



Совсем на немного от "Юнайтед" отстал "Ювентус", чья переплата оценивается в 205 млн. фунтов. Далее с почтенным отрывом идут ПСЖ (142 млн. фунтов), "Астон Вилла" (131 млн. фунтов), "Реал" (130 млн. фунтов), "Челси" (118 млн. фунтов) и "Арсенал" (113 млн. фунтов).



В Европе нашлись и клубы, которым удавалось покупать игроков дешевле, чем те реально стоят. В Премьер-Лиге их трое: "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" и "Брайтон".



