Клубы Премьер-Лиги хотят реформировать Кубок Англии и Кубок Лиги

Клубы Премьер-Лиги настаивают на реформах в отношении Кубка Англии и Кубка Лиги для облегчения календаря.

Как сообщает The Times, представители высшего дивизиона задумали с 2024 года убрать переигровки в третьем и четвертом раундах Кубка Англии, однако это потребует согласия FA, под эгидой которой проводится турнир.



Что касается Кубка Лиги, то представители Премьер-Лиги, задействованные в еврокубках, предпочитают не участвовать в этом соревновании вовсе или выступать в нем своими командами U-21.



В ближайшую среду боссы 20 клубов Премьер-Лиги проведут очередную встречу, и соответствующие идеи по облегчению чрезвычайно насыщенного календаря матчей находятся во главе повестки дня.