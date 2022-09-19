Руни призвал английских тренеров смелее уезжать за рубеж
Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни призвал английских тренеров смелее уезжать за рубеж.
Как правило, большие английские клубы не склонны приглашать доморощенных тренеров, и назначение Грэма Поттера в "Челси", скорее, является исключением из правил.
Руни советует своим коллегам из числа англичан пробовать себя в иностранных чемпионатах, как это делает сам Уэйни, тренирующий "Ди Си Юнайтед" из МЛС.
"Это был шанс для меня выйти из зоны комфорта и развить себя как тренера".
"Я бы мог остаться дома и ждать — как раз около этого момента сезона увольняют тренеров и появляются вакансии. Думаю, мы в Англии обладаем лучшей лигой мира и отличной структурой ниже, но мы слегка упрямы".
"Недостаточно наших тренеров идут на риск и пробуют себя за рубежом. Слишком многие просто ждут и смотрят, что им может подвернуться в Англии".
"Отправиться за рубеж — это риск, но я верю в себя, да и существует ли вообще безрисковый вариант? В какой бы клуб ты ни отправился, твоя работа не будет в безопасности. Я просто подумал, что это поможет моему развитию".
"Да, я поиграл на топ-уровне, но затем ты возвращается к стартовой отметке. Я в начале своей тренерской карьеры и должен упорно трудиться, чтобы оказаться там, где хочу. Я хочу учиться, становиться лучше, развиваться", — сообщил Руни The Times.
19.09.2022 23:00
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