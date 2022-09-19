Тухель может вернуться к работе в октябре
Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель может вернуться к работе уже в следующем месяце.
Ранее в сентябре Тухель был уволен из "Челси", провалив старт сезона и не сумев найти общего языка с новыми владельцами лондонского клуба.
Многие болельщики хотели бы посмотреть на Томаса в другом английском клубе. Тем более, что в прошлом сезоне интерес к 49-летнему немцу проявлял "Манчестер Юнайтед".
Однако Bild связывает Тухеля с назначением в "Баварии", которая заметно буксует на старте сезона и не знает побед уже четыре матча Бундеслиги кряду.
Если результаты не улучшатся, "Бавария" будет готова указать Юлиану Нагельсманну на дверь уже в октябре, а Тухель станет кандидатом номер один на его место.
19.09.2022 22:00
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