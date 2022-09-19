Тухель может вернуться к работе в октябре

Томас Тухель Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель может вернуться к работе уже в следующем месяце.

Ранее в сентябре Тухель был уволен из "Челси", провалив старт сезона и не сумев найти общего языка с новыми владельцами лондонского клуба.

Многие болельщики хотели бы посмотреть на Томаса в другом английском клубе. Тем более, что в прошлом сезоне интерес к 49-летнему немцу проявлял "Манчестер Юнайтед".

Однако Bild связывает Тухеля с назначением в "Баварии", которая заметно буксует на старте сезона и не знает побед уже четыре матча Бундеслиги кряду.

Если результаты не улучшатся, "Бавария" будет готова указать Юлиану Нагельсманну на дверь уже в октябре, а Тухель станет кандидатом номер один на его место.


Метки Бавария, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1178

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 19.09.2022 22:57 # alexomck
    шило на мыло

    (ответить)

  2. closer 19.09.2022 22:23 # closer
    Нагельсмана в МЮ, помощником Тен Хана (мечты мечты)

    (ответить)

  3. yamateh 19.09.2022 22:11 # yamateh
    Заслужил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: