Тухель может вернуться к работе в октябре

Бывший главный тренер "Челси" Томас Тухель может вернуться к работе уже в следующем месяце.

Ранее в сентябре Тухель был уволен из "Челси", провалив старт сезона и не сумев найти общего языка с новыми владельцами лондонского клуба.



Многие болельщики хотели бы посмотреть на Томаса в другом английском клубе. Тем более, что в прошлом сезоне интерес к 49-летнему немцу проявлял "Манчестер Юнайтед".



Однако Bild связывает Тухеля с назначением в "Баварии", которая заметно буксует на старте сезона и не знает побед уже четыре матча Бундеслиги кряду.



Если результаты не улучшатся, "Бавария" будет готова указать Юлиану Нагельсманну на дверь уже в октябре, а Тухель станет кандидатом номер один на его место.