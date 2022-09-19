Тилеманс не жалеет, что остался в "Лестере"
Полузащитник Юри Тилеманс не жалеет, что не покинул "Лестер" минувшим летом.
Продажа "Лестером Тилеманса минувшим летом выглядела весьма вероятным, потому что у Юри оставался только один год по контракту.
По словам Тилеманса, он так и не нашел правильного проекта для себя на стороне. Однако 25-летний бельгиец не жалеет, что задержался на "Кинг Пауэр", несмотря на провальный старт "лис" в новом сезоне.
"Я не собираюсь говорить слишком много о своей контрактной ситуации в данный момент. Я не ушел из "Лестера" летом, и я всегда говорил, что проект должен быть правильным".
"Только то, что дела "Лестера" сейчас идут плохо, это не означает, что я жалею", — цитирует Тилеманса Sky Sports.
19.09.2022 21:00
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ага поэтому и играет отлично.. вообще не разу о другом клубе не думает
если что это сарказм %)
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