"Юнайтед" надеется на возвращение Рэшфорда к дерби Манчестера
"Манчестер Юнайтед" рассчитывает на возвращение нападающего Маркуса Рэшфорда к дерби против "Манчестер Сити" в следующем месяце.
Из-за травмы мышечного характера 24-летний Рэшфорд отсутствует с матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 4 сентября.
Маркус пропустил оба последних матча "Юнайтед" и не был вызван в сборную Англии на поединки Лиги Наций против Италии и Германии.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг очень уклончиво ответил на вопрос о сроках возвращения Рэшфорда, лишь заявив, что Маркус "скоро" поправится.
Однако ESPN стало известно, что "Юнайтед" надеется на возвращение Рэшфорда сразу после международного перерыва — в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 2 октября.
Добавим, до своей травмы Маркус набрал отличную форму, забив три гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах.
19.09.2022 20:00
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