"Юнайтед" надеется на возвращение Рэшфорда к дерби Манчестера

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает на возвращение нападающего Маркуса Рэшфорда к дерби против "Манчестер Сити" в следующем месяце.

Из-за травмы мышечного характера 24-летний Рэшфорд отсутствует с матча Премьер-Лиги против "Арсенала" 4 сентября.



Маркус пропустил оба последних матча "Юнайтед" и не был вызван в сборную Англии на поединки Лиги Наций против Италии и Германии.



Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг очень уклончиво ответил на вопрос о сроках возвращения Рэшфорда, лишь заявив, что Маркус "скоро" поправится.



Однако ESPN стало известно, что "Юнайтед" надеется на возвращение Рэшфорда сразу после международного перерыва — в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 2 октября.



Добавим, до своей травмы Маркус набрал отличную форму, забив три гола и отдав две результативные передачи в четырех матчах.