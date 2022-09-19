Льорис рискует пропустить дерби с "Арсеналом"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис вернулся из расположения сборной Франции из-за травмы.

35-летний Льорис целиком провел победный для "Тоттенхэма" матч Премьер-Лиги против "Лестера" в минувшую субботу (6:2), но при этом повредил свое бедро.



Теперь Уго не поможет своей сборной в матчах Лиги Наций против Австрии и Дании. Главный тренер французов Дидье Дешам уже пригласил Альбана Лафона из "Нанта" на место ветерана.



Evening Standard подчеркивает, что тяжесть травмы Льориса пока неясна, однако можно говорить о том, что теперь участие Уго в дерби против "Арсенала" 1 октября находится по вопросом.



Добавим, что это уже вторая потеря "шпор" в этот международный перерыв. Ранее от поездки в сборную Уэльса был вынужден отказаться защитник Бен Дэвис, которого беспокоит колено.