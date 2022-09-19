Ширер: "Рано говорить об "Арсенале" как о претенденте на титул"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер отметил прогресс "Арсенала", но думает, что пока нельзя назвать команду Микеля Артеты претендентом на титул Премьер-Лиги.

Благодаря убедительной победе 0:3 над "Брентфордом" в минувший уикенд "Арсенал" ушел на международный перерыв лидером Премьер-Лиги.



Ширер восхищается тем, как преобразились "канониры", но считает, что их лидерство во многом объясняется слабым стартом конкурентов.



"Я по-прежнему думаю, что главная цель "Арсенала" — вернуться в топ-4 впервые с 2016 года, и пока что они на правильном пути. Их следующие два матча в лиге в начале октября, дома против "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", лучше скажут нам о том, способны ли они продлить этот сильный старт, но прямо сейчас их фанаты наслаждаются тем, что видят".



"Пока не время говорить о них как о претендентах на титул, но люди знают, что это другой "Арсенал", нежели 13 месяцев назад. Победа "канониров" 0:3 над "Брентфордом" в воскресенье отражает их прогресс при Микеле Артете".



"Все мы помним, что случилось с ними в этом матче в первом туре прошлого сезона, когда "пчелы" не просто победили их — они запугали их. На сей раз все в "Арсенале" было другим — и в атаке, и в обороне, а также их настрой, темп и то, как они контролировали игру".



"Они одержали комфортную победу. "Канониры" стали не только больше и сильнее, но и целеустремленнее. Они были лучше во всех отношениях и доминировали с самого начала".



"Всего за год с небольшим Артета не просто построил другую команду, он трансформировал настроение всего клуба. Он заслуживает огромной похвалы за это, потому что его много критиковали после трех поражений на старте прошлого сезона".



"В этот раз они выиграли шесть из семи первых матчей в лиге и ушли на международный перерыв во главе лиги. И они заслужили это. Некоторые из больших клубов странным образом начали эту кампанию, а "Ливерпуль" и близко не соответствует своему уровню", — сообщил Ширер BBC.