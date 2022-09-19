Томас Франк не собирается в "Лестер"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк дал понять, что не бросит свой клуб, если его позовут в "Лестер".

Потерпев шесть подряд поражений в Премьер-Лиге, наставник "Лестера" Брендан Роджерс оказался под колоссальным давлением и рискует лишиться работы в этот международный перерыв.



Согласно слухам в прессе, Франк является кандидатом номер один "лис" на замену Роджерсу, однако после поражения 0:3 от "Арсенала" накануне датчанин исключил расставание с "пчелами".



"Очень простой ответ. Я здесь в "Брентфорде", и я очень счастлив. Я очень счастлив в "Брентфорде".



"Как я и сказал ранее, "Арсенал" продемонстрировал большое уважение к нам, и это говорит о том, что мы делаем кое-что хорошее здесь", — цитирует Франка Daily Mirror.