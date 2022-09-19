Пять вещей, что мы узнали в 8-м туре
Восьмой тур оказался неполным из-за траура королеве Великобритании, потому и его обзор будет немного сокращен. Ренессанс Гранита Джаки, первый гол в сезоне Джека Грилиша, продолжающееся падение "Лестера" — это и другое в итогах уикенда.
Гранит Джака вернул уважение болельщиков "Арсенала"
Это впечатление не конкретно восьмого тура, а всего стартового отрезка сезона — Гранит Джака сумел перестроить отношения с болельщиками "Арсенала" и сейчас может наслаждаться ренессансом своей карьеры. Если и существует показатель того, насколько хорошо сейчас идут дела у "Арсенала", то восстановившиеся отношения между Джакой и трибунами "Эмирейтс" — одна из самых ярких иллюстраций эмоционального подъема в Северном Лондоне.
Еще в октябре 2019 года Джака открыто послал болельщиков, но теперь они снова поют песни в его честь. Для большинства игроков "Арсенала" не было бы ничего необычного в том, чтобы услышать песню в свой адрес. Даже новички Зинченко и Габриэль Жезус уже не раз получали персональные овации на "Эмирейтс" и в выездных матчах.
Но отношения с Джакой у болельщиков особенные, и тот факт, что даже он сейчас получает их признание, говорит о том, что качество его игры в этом сезоне на действительно высоком уровне. Сейчас Джака действует в значительно более атакующей роли, чем раньше, благодаря поддержке со стороны Томаса Партея, и его результативная передача на Габриэля Жезуса в матче с "Брентфордом" — иллюстрация того, что Джака может дать немало креатива, помимо дальних ударов. Сразу после этой игры пришли новости о том, что давний поклонник таланта Джаки Жозе Моуриньо не оставил планы подписать его, но сейчас в "Арсенале" не так уж много желающих расставаться с полузащитником.
Джек Грилиш еще получит шанс проявить себя
Любовь Пепа Гвардиолы к хитрым игрокам хорошо известна — когда-то он потратил 30 млн. фунтов на Сеска Фабрегаса в "Барселоне", хотя полузащита каталонцев была полностью укомплектована. Точно так же добавление Джека Грилиша в полузащиту "Манчестер Сити" не выглядело насущной необходимостью, так как у Пепа было достаточно атакующих полузащитников.
Во многом из-за этого Грилиш до сих пор не проявил себя на новом месте в полной мере. Есть также давление, связанное с его трансферной стоимостью и, как считает его партнер Кевин Де Брюйне, с английским паспортом, который делает его легкой мишенью для критики. К английским футболистам в Премьер-Лиге приковано больше внимания, особенно к тем, в чьем таланте никто не сомневается.
Грилиш пока что в "Сити" лишь эпизодически демонстрирует тот футбол, который был ему присущ в "Астон Вилле", но тот факт, что Гвардиола дал ему шанс в матче с "Вулверхэмтоном", а Грилиш очень быстро сумел забить свой первый гол в сезоне, говорит о том, что еще рано списывать со счетов полузащитника сборной Англии. Многим футболистам понадобилось время, чтобы приспособиться к требованиям Гвардиолы, а Грилиш изначально был игроком, у которого могли возникнуть с этим проблемы. Но в условиях, когда вся команда перестраивается под Эрлинга Холанда, у Грилиша есть шанс найти себя в обновившейся ситуации.
Алекс Ивоби наслаждается новой ролью в "Эвертоне"
Еще один игрок, на которого в этом сезоне стоит взглянуть под новым ракурсом, — Алекс Ивоби. В последние сезоны, наверное, не было более критикуемого и стабильно разочаровывающего игрока на "Гудисон Парк", но с приходом Фрэнка Лэмпарда все изменилось. Пока главное и самое очевидное достижение Фрэнка — реанимация Ивоби.
Ивоби при Лэмпарде получил больше игровой свободы и привязку к центру поля, а вдобавок менеджеру удалось значительно поднять моральных дух игрока, который еще недавно выглядел инородным телом в команде и мало напоминал профессионального футболиста, регулярно называясь самым ленивым игроком "Эвертона" болельщикам и экспертами.
Нынешний Ивоби совсем другой — он успешно действует между линиями, охотно смещается на фланг и даже отрабатывает в обороне, что раньше делал крайне неохотно и неудачно. Заметно, что у него "горят глаза" не только во время матчей, но и на тренировках, и нигериец наслаждается игрой и работой с Фрэнком Лэмпардом, неоднократно подчеркивая, что именно вера в него со стороны тренера помогла ему вернуть вкус к игре и кураж, столь необходимые Алексу для демонстрации его таланта на поле.
"Ньюкаслу" не хватает изобретательности
Одно дело — монополизировать мяч, и совсем другое дело — знать, что с ним делать. "Ньюкасл" владел мячом 72% времени в матче с "Борнмутом", но сыграл вничью, а мог и проиграть, если бы не пенальти, реализованный Александером Исаком. Команда Эдди Хау была настолько предсказуемой, что умные контратаки "Борнмута" и хорошо организованная игра в обороне "вишен" оказались большой проблемой для бесцельно владевших мячом "сорок".
До недавнего времени "Ньюкасл" был командой, мало владевшей мячом и игравшей на контратаках, и переход к новому стилю игры еще не завершился, чем отчасти и объясняется то, что "сороки" пока что выиграли только один матч в чемпионате. "Мы должны лучше обращаться с мячом и быть более креативными, но — проявите немного терпения", — говорит Эдди Хау. Главное тут, чтобы терпения хватило у руководства, и команда начала побеждать после недели сборных.
Роджерс на грани увольнения
Об ужасной обороне "Лестера" мы уже писали ранее, а в матче с "Тоттенхэмом" стоило сделать лишь акцент на неразберихе, которая творится в защите "лис" при стандартах — два первых гола от "шпор" они пропустили после угловых, а третий — вследствие индивидуальной ошибки Уилфрида Ндиди, потерявшего уверенность в себе после вынужденного периода игры в центре обороны и регулярных провалов там.
Брендан Роджерс после очередного поражения его команды, уже шестого кряду в чемпионате, говорил о том, что счет не по игре, и в чем-то с ним можно согласиться. Проблему ужасной игры при стандартах он пытается решить приглашением нового "стандартного" тренера, и у него будет две недели для ускоренного курса теоретических занятий с защитой, но самому Роджерсу стоит опасаться, что ему могут не дать этого времени для реанимации команды.
Международный перерыв всегда был опасным временем для менеджеров, чьи команды находятся в кризисе, но на стороне Роджерса есть фактор, который может ему помочь. Все дело в том, что "Лестер" лишь недавно подписал с ним новый контракт, по которому у Брендана еще есть три года работы с командой. Компенсация при его досрочном разрыве со стороны "Лестера" будет составлять сумму в районе 10 млн. фунтов. Это довольно много для клуба, который не нашел денег на новых игроков летом, даже с учетом продажи в "Челси" Весле Фофана за 75 млн. фунтов. Кроме того, на Томаса Франка из "Брентфорда", которого в "Лестере" выбрали приоритетом для замены Роджерса, также нужны деньги. Потому — какое-то время у Роджерса, возможно еще есть.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
19.09.2022 16:00
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