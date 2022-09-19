"Ливерпуль" готов вернуться за Вальверде

"Ливерпуль" готов возобновить интерес к полузащитнику "Реала" Федерико Вальверде.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" арендовал Артура Мело у "Ювентуса", однако это решение выглядит временным, и приглашение полузащитника топ-уровня остается приоритетной задачей для "красных".



Как сообщает AS, "Ливерпуль" еще в августе пытался обзавестись нужным игроком, предлагая 85 миллионов фунтов за Вальверде, однако "Реал" едва отпустил Каземиро в "Манчестер Юнайтед" и не был готов лишиться еще и Федерико.



Тем не менее, Вальверде остается на радаре у "Ливерпуля", и в конце сезона "красные" будут готов вернуться за 24-летним уругвайцем, если не смогут заполучить свою цель номер один в лице Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".