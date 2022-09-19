Над Жезусом нависла угроза дисквалификации

Над нападающим "Арсенала" Габриэлем Жезусом нависла угроза одноматчевой дисквалификации.

Жезус блестяще начал свою карьеру в "Арсенале" после перехода из "Манчестер Сити", забив четыре гола и отдав три результативные передачи в семи первых матчах Премьер-Лиги.



Однако в этих семи матчах Габриэль получил четыре желтые карточки, включая против "Брентфорда" накануне.



Таким образом, Жезус находится всего в одном "горчичнике" от дисквалификации, что особенно тревожно в преддверии важного для "канониров" отрезка.



Сразу после международного перерыва "Арсенал" сыграет против "Тоттенхэма", и если 25-летний бразилец получит желтую карточку в дерби Северного Лондона, то будет вынужден пропустить следующий матч, а это будет битва с "Ливерпулем" на "Эмирейтс".



Добавим, пока что пять других игроков успели получить столько же желтых карточек в Премьер-Лиге, причем полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья в минувшую пятницу схлопотал свою пятую и теперь пропустит матч против "Ньюкасла" 1 октября.