Над Жезусом нависла угроза дисквалификации

Габриэль Жезус Над нападающим "Арсенала" Габриэлем Жезусом нависла угроза одноматчевой дисквалификации.

Жезус блестяще начал свою карьеру в "Арсенале" после перехода из "Манчестер Сити", забив четыре гола и отдав три результативные передачи в семи первых матчах Премьер-Лиги.

Однако в этих семи матчах Габриэль получил четыре желтые карточки, включая против "Брентфорда" накануне.

Таким образом, Жезус находится всего в одном "горчичнике" от дисквалификации, что особенно тревожно в преддверии важного для "канониров" отрезка.

Сразу после международного перерыва "Арсенал" сыграет против "Тоттенхэма", и если 25-летний бразилец получит желтую карточку в дерби Северного Лондона, то будет вынужден пропустить следующий матч, а это будет битва с "Ливерпулем" на "Эмирейтс".

Добавим, пока что пять других игроков успели получить столько же желтых карточек в Премьер-Лиге, причем полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья в минувшую пятницу схлопотал свою пятую и теперь пропустит матч против "Ньюкасла" 1 октября.


Метки Арсенал, дисквалификации, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2022 14:00

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  1. chr1s8rown 19.09.2022 14:17 # chr1s8rown
    типичный голубой пидорас еббаный

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  2. h22o 19.09.2022 14:08 # h22o
    а Жезус нарушал и плакал..

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