Тен Хаг планирует покупать в январе

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг планирует укрепить состав своей команды в январе — наперекор боссам клуба.

Как сообщает The Athletic, совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер, исполнительный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто сосредоточены на приглашении новичков следующим летом.

Однако Тен Хаг хочет ускорить развитие своего проекта, а потому готов обратиться на трансферный рынок уже в январе, не дожидаясь окончания сезона.

Стоит отметить, что минувшим летом Эрик потратил свыше 200 миллионов фунтов, почти вдвое превысив изначально выделенный трансферный бюджет, поэтому руководству "Юнайтед" нужно убедиться, что клуб не усугубит свое финансовое положение чрезмерными расходами на трансферы.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2022 13:00

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  1. closer 19.09.2022 13:17 # closer
    пРАВИЛЬНО, ДОИ АМЕРОВ

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  2. breadpeat 19.09.2022 13:04 # breadpeat
    Эти все пытаются Криштиану газеты подсовывать, мол: А мы покупать собрались, братан, так что будь любезен, продавайся куда поскорее и подороже

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