Де Брюйне считает, что Грилиша много критикуют из-за английского паспорта

Полузащитник Кевин Де Брюйне считает, что его партнер по "Манчестер Сити" является легкой мишенью для критики из-за своего английского паспорта.

В минувшую субботу 27-летний Грилиш положил начало разгрому "Вулверхэмптона" (0:3), забив свой первый гол в этом сезоне.



Этим голом Грилиш слегка усмирил своих критиков, которые не давали ему пощады в предыдущие недели и месяцы. Однако Де Брюйне связывает такое отношение публики не только следствием внушительного ценника Джека, но и его национальности.



"Согласен ли я, что Грилиша больше критикуют из-за его национальности? Да. Дело не в футболе. К ним (английским игрокам) больше внимания. Я понимаю это, потому что они англичане, и люди склонны следить, что с ними происходит".



"У меня есть ощущение, что в случае с иностранными игроками тебе не так достается, если ты провел плохой матч. Если же английский игрок провел плохой матч, медиа только и говорят об этом. Думаю, люди учитывают это (национальность игрока). А то, что он делает в своей личной жизни, никого не должно волновать, но людям не все равно".



"При всем уважении к "Вилле", но если ты там проигрывал матч, это не становилось концом света. Здесь, если мы проигрываем матч, это по-другому. Мы должны проявлять себя каждую неделю и побеждать. В этом отличие, и он должен к этому приспособиться. Пока мы побеждаем, а он хорошо делает свою работу, остальное не имеет значения", — цитирует Де Брюйне The Guardian.