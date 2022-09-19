УЕФА хочет играть матчи Лиги Чемпионов в США, Китае и на Ближнем Востоке

В обозримом будущем клубам Премьер-Лиги, возможно, придется играть матчи Лиги Чемпионов за пределами Европы.

По информации The Athletic, УЕФА всерьез размышляет над тем, чтобы проводить отдельные матчи своего элитного турнира в США, Китае или на Ближнем Востоке.



Соответствующая идея будет обсуждаться на собрании исполкома УЕФА на текущей неделе, после чего будет представлена на рассмотрение Ассоциации европейских клубов (ECA).



Катарский президент ECA Нассер Аль-Хелаифи, возглавляющий ПСЖ, поддерживает этот план, который бы позволил клубам заработать больше денег и привлечь дополнительную аудиторию.



Сообщается, что изначально УЕФА хотел бы проводить за пределами Европы матчи групповой стадии, которая с 2024 года претерпит кардинальные изменения.