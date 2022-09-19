Конте успокоил разговоры о шансах "Тоттенхэма" на титул

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте успокоил разговоры насчет шансов своей команды на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После этого международного перерыва "Тоттенхэм" сыграет с "Арсеналом" и в случае победы выйдет на чистое первое место в Премьер-Лиге.



Казалось бы, это заставляет говорить о "шпорах" как о реальном претенденте на титул, однако Конте по-прежнему настаивает, что его команда только в начале своего пути и не дотягивает до уровня "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".



"Мы должны стараться изо всех сил. Премьер-Лига — это очень сложно. На мой взгляд, мы только встали на путь к тому, чтобы сражаться за что-нибудь важное. Мы только начали. "Ливерпуль" и "Челси" — очень боеспособные команды, и они много выиграли".



"Каждый сезон они сражаются за победу в соревнованиях, в которых участвуют. В нашем разуме и сердце должны быть амбиции расти", — сообщил Конте BBC.