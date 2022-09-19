Конте успокоил разговоры о шансах "Тоттенхэма" на титул

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте успокоил разговоры насчет шансов своей команды на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

После этого международного перерыва "Тоттенхэм" сыграет с "Арсеналом" и в случае победы выйдет на чистое первое место в Премьер-Лиге.

Казалось бы, это заставляет говорить о "шпорах" как о реальном претенденте на титул, однако Конте по-прежнему настаивает, что его команда только в начале своего пути и не дотягивает до уровня "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".

"Мы должны стараться изо всех сил. Премьер-Лига — это очень сложно. На мой взгляд, мы только встали на путь к тому, чтобы сражаться за что-нибудь важное. Мы только начали. "Ливерпуль" и "Челси" — очень боеспособные команды, и они много выиграли".

"Каждый сезон они сражаются за победу в соревнованиях, в которых участвуют. В нашем разуме и сердце должны быть амбиции расти", — сообщил Конте BBC.


Метки Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 19.09.2022 10:47 # breadpeat
    что бы он не говорил, но они будут ничейки, сушить, свои пол очка возьмут на пустом месте. И если сити где то начнет лихорадить, эти шанса не упустят. Не то что пушкари конечно

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  2. edgarkuznetsov 19.09.2022 10:31 # edgarkuznetsov
    Адекватно

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  3. sausage 19.09.2022 10:20 # sausage
    Если он сделает Тоттенхэм чемпионом - будет гением.

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  4. animadora 19.09.2022 10:20 # animadora
    С каких херов на чистое первое место? Сити, что в другой чемпионат перебрался?

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  5. osivori 19.09.2022 10:08 # osivori
    умеет п.....у посмешить у Марь Ванны

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