Конте успокоил разговоры о шансах "Тоттенхэма" на титул
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте успокоил разговоры насчет шансов своей команды на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
После этого международного перерыва "Тоттенхэм" сыграет с "Арсеналом" и в случае победы выйдет на чистое первое место в Премьер-Лиге.
Казалось бы, это заставляет говорить о "шпорах" как о реальном претенденте на титул, однако Конте по-прежнему настаивает, что его команда только в начале своего пути и не дотягивает до уровня "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".
"Мы должны стараться изо всех сил. Премьер-Лига — это очень сложно. На мой взгляд, мы только встали на путь к тому, чтобы сражаться за что-нибудь важное. Мы только начали. "Ливерпуль" и "Челси" — очень боеспособные команды, и они много выиграли".
"Каждый сезон они сражаются за победу в соревнованиях, в которых участвуют. В нашем разуме и сердце должны быть амбиции расти", — сообщил Конте BBC.
19.09.2022 10:00
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Последние комментарии:
что бы он не говорил, но они будут ничейки, сушить, свои пол очка возьмут на пустом месте. И если сити где то начнет лихорадить, эти шанса не упустят. Не то что пушкари конечно
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Адекватно
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Если он сделает Тоттенхэм чемпионом - будет гением.
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С каких херов на чистое первое место? Сити, что в другой чемпионат перебрался?
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умеет п.....у посмешить у Марь Ванны
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