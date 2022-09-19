"Эвертон" начал переговоры с Ивоби о новом контракте

"Эвертон" начал переговоры со своим полузащитником Алексом Ивоби о новом долгосрочном контракте.

В августе 2019 "Эвертон" приобрел Ивоби у "Арсенала" по сделке стоимостью 34 миллиона фунтов, и долгое время этот трансфер вызывал у болельщиков "ирисок" чувство разочарования.



Однако 26-летний нигериец превратился в важного игрока команды при Фрэнке Лэмпарде и особенно хорош на старте нового сезона, пускай ему и приходится исполнять слегка непривычную роль центрального полузащитника.



Действующий контракт Ивоби истекает в 2024 году, однако Liverpool Echo стало известно, что "Эвертон" хочет связать будущее Алекса на более длительный срок.



Переговорный процесс между клубом и игроком уже стартовал. Также мерсисайдцы работают над новыми сделками с голкипером Джорданом Пикфордом и нападающим Энтони Гордоном.