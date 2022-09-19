В "Юнайтед" зафиксировано массовое отравление

Скотт Мактоминей против Шерифа "Манчестер Юнайтед" инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов персонала появились симптомы отравления после выезда в Молдову.

В минувший четверг "Юнайтед" одержал победу 0:2 над "Шерифом" в рамках Лиги Европы в Кишеневе, куда главный тренер Эрик Тен Хаг и его команда летали на частном самолете.

Утром в пятницу многих игроков и членов персонала ждал неприятный сюрприз в виде плохого самочувствия и типичных для пищевого отправления симптомов.

В данный момент "Юнайтед" пытается разобраться в причинах случившегося. Вероятно, "красных дьяволов" подвело питание в Кишеневе или на обратном авиарейсе, сообщает The Sun.

Некоторые игроки чувствовали себя настолько плохо, что не смогли тренироваться ни в пятницу, ни в субботу, и это могло бы стать колоссальной проблемой для Тен Хага, если бы воскресный матч против "Лидса" не был отложен Премьер-Лигой.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, происшествия, Шериф

Автор mihajlo   

Дата 19.09.2022 08:00

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  1. francois 19.09.2022 09:40 # francois
    Ага, теперь выяснилось, что местный царёк с банхаммером "в одну сторону" не знает даже правописания названий столиц. А если по сабжу, то на Траффорде своих крыс переели, а теперь на Молдову вину перекладывают.

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  2. superglor 19.09.2022 09:35 # superglor
    Гoвна поели, ничего нового.

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  3. farot 19.09.2022 08:55 # farot
    Кинка паленого винца им подсунул

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  4. intellect 19.09.2022 08:30 # intellect
    Го#номесы, один жалил другого

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  5. gary47 19.09.2022 08:13 # gary47
    Накушались молдавского вина)))

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