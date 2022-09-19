В "Юнайтед" зафиксировано массовое отравление

"Манчестер Юнайтед" инициировал внутреннее расследование после того, как у 12 игроков и членов персонала появились симптомы отравления после выезда в Молдову.

В минувший четверг "Юнайтед" одержал победу 0:2 над "Шерифом" в рамках Лиги Европы в Кишеневе, куда главный тренер Эрик Тен Хаг и его команда летали на частном самолете.



Утром в пятницу многих игроков и членов персонала ждал неприятный сюрприз в виде плохого самочувствия и типичных для пищевого отправления симптомов.



В данный момент "Юнайтед" пытается разобраться в причинах случившегося. Вероятно, "красных дьяволов" подвело питание в Кишеневе или на обратном авиарейсе, сообщает The Sun.



Некоторые игроки чувствовали себя настолько плохо, что не смогли тренироваться ни в пятницу, ни в субботу, и это могло бы стать колоссальной проблемой для Тен Хага, если бы воскресный матч против "Лидса" не был отложен Премьер-Лигой.