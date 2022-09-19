Артета объяснил дебют 15-летнего Нванери

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему устроил дебют 15-летнему Итану Нванери.

В воскресенье "Арсенал" разгромил на выезде "Брентфорд" со счетом 0:3, а вышедший на замену в компенсированное время Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги.



Полузащитник, которому всего 15 лет и 181 день, провел считанное количество тренировок с первой командой, но этого оказалось достаточно, чтобы запасть в душу Артете.



"Это было чисто внутреннее чувство. Я познакомился с парнем, и мне понравилось, что я увидел".



"Он провел пару тренировок с нами, и вчера я почувствовал, что сделаю это, если у меня будет такая возможность".



"Думаю, это является мощным посылом насчет того, что наш клуб из себя представляет. Вчера я сказал ему, что он будет с нами и что он должен быть готов. Когда он выходил, я сказал: "Поздравляю, наслаждайся этим".



"Я не знаю, что это такое. Когда я познакомился с ним, когда я взглянул на него, у меня появилось это ощущение".



"Мы хотим давать шансы. Когда у тебя есть талант и характер, когда ты любишь свое дело и не знаешь страха, то перед тобой открыта дверь".



"Все решения, которые мы принимаем, которые я принимаю, они ради клуба. Не ради меня и не ради игрока".



"Мы так поступили, потому что верим, что он обладает талантом и способен невероятно вырасти в ближайшие годы. Посмотрим, что из этого выйдет", — цитирует Артету Sky Sports.