Артета объяснил дебют 15-летнего Нванери
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил, почему устроил дебют 15-летнему Итану Нванери.
В воскресенье "Арсенал" разгромил на выезде "Брентфорд" со счетом 0:3, а вышедший на замену в компенсированное время Нванери стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги.
Полузащитник, которому всего 15 лет и 181 день, провел считанное количество тренировок с первой командой, но этого оказалось достаточно, чтобы запасть в душу Артете.
"Это было чисто внутреннее чувство. Я познакомился с парнем, и мне понравилось, что я увидел".
"Он провел пару тренировок с нами, и вчера я почувствовал, что сделаю это, если у меня будет такая возможность".
"Думаю, это является мощным посылом насчет того, что наш клуб из себя представляет. Вчера я сказал ему, что он будет с нами и что он должен быть готов. Когда он выходил, я сказал: "Поздравляю, наслаждайся этим".
"Я не знаю, что это такое. Когда я познакомился с ним, когда я взглянул на него, у меня появилось это ощущение".
"Мы хотим давать шансы. Когда у тебя есть талант и характер, когда ты любишь свое дело и не знаешь страха, то перед тобой открыта дверь".
"Все решения, которые мы принимаем, которые я принимаю, они ради клуба. Не ради меня и не ради игрока".
"Мы так поступили, потому что верим, что он обладает талантом и способен невероятно вырасти в ближайшие годы. Посмотрим, что из этого выйдет", — цитирует Артету Sky Sports.
19.09.2022 07:00
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