Гвардиола отправляет Филлипса на операцию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что Калвину Филлипсу не удалось избежать операции на плече, однако полузащитник еще может вернуться к ЧМ-2022 в Катаре.

Отметившись поздним появлением на замену против дортмундской "Боруссии" в прошлую среду, Филлипс не попал в заявку "Сити" на субботний матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Тогда же, в субботу, стало известно, что проблемное плечо 26-летнего опорника вновь напомнило о себе и может потребовать операции.



В итоге Филлипсу все же придется лечь под нож хирурга, однако Калвин имеет шансы поправиться к стартовому для сборной Англии матчу на Чемпионате Мира против Ирана 21 ноября.



"Доктор сказал, что операция — это единственное решение, когда ты травмируешь свое плечо три или четыре раза".



"Мы нуждаемся в нем. Родри не может играть все матчи. Калвин пришел сюда, чтобы сражаться за место в команде".



"Будет ли он готов к Чемпионату Мира? Думаю, да, но я не доктор", — цитирует Гвардиолу BBC.



Впервые Филлипс повредил свое плечо в матче заключительного тура Премьер-Лиги сезона 2020/21 против "Вест Бромвича", едва не пропустив Евро-2020. В прошлом сезоне экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса уже задумывался о том, чтобы отправить Калвина на операцию, но теперь откладывать эту процедуру больше нельзя.



Добавим, что после своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов минувшим летом Филлипс сыграл менее 20 минут за "Сити" и еще не появлялся в стартовом составе "горожан".