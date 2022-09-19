Директор ПСВ рассказал, что МЮ обсуждал покупку Гакпо
Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" вел переговоры с его клубом о покупке вингера Коди Гакпо.
По слова Брандса, "Юнайтед" обратился насчет Гакпо уже после того, как провалил старт сезона в Премьер-Лиге.
Действия "красных дьяволов" помешали Коди сосредоточиться на выступлении за ПСВ, однако Брандс всегда был уверен, что 23-летний игрок останется в Эйндховене.
"Коди было сложно готовиться к сезону с нами, потому что он разговаривал с "Манчестер Юнайтед".
"Они обратились только в середине августа и не довели начатое до конца. В конце трансферного окна я думал, что Коди не уйдет, даже если они сделают правильное предложение".
"Мы так и не получили предложения, которое бы соответствовало нижней планке того, о чем мы договорились с Коди", — сообщил Брандс ED.
19.09.2022 00:05
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