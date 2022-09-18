Фройнд близок к назначению спортивным директором "Челси"

"Челси" близок к назначению Кристофа Фройнда из австрийского "Ред Булл" своим новым спортивным директором.

Напомним, в июне владелец "Челси" Тодд Бели, отказавшись от услуг Марины Грановской, назначил себя временно исполняющим обязанности спортивного директора.



С тех пор Бели не прекращал поиски первоклассного специалиста, который бы стал определять трансферную политику не только "Челси", но и сети дочерних клубов, приобретением которых занят американский инвестор.



Как сообщает The Guardian, Бели договорился об этой роли с Фройндом, который привел в Зальцбург таких игроков, как Эрлинг Холанд, Садио Мане, Наби Кейта и Дайо Упамекано.



Кристоф уже согласовал условия личного контракта с "синими", и сейчас два клуба обсуждают детали перехода 45-летнего австрийца.



Добавим, Фройнд трудится спортивным директором "Ред Булл" с 2015 года, а до этого занимал другие позиции в клубе. Кристоф неоднократно мог покинуть Зальцбург, но только "Челси" сумел найти к нему подход.