Де Дзерби назначен главным тренером "Брайтона"

"Брайтон" официально объявил о назначении Роберто Де Дзерби своим новым главным тренером.

Проводив на прошлой неделе Грэма Поттера в "Челси", сейчас "Брайтон" определился с новым рулевым, заключив с Де Дзерби контракт на четыре года.



Роберто в качестве гостя посетил закрытый товарищеский матч "чаек" против "Челси" накануне и к работе приступает на следующей неделе.



43-летний итальянец сделал себе имя благодаря трем годам работы в "Сассуоло", с которым он дважды финишировал на восьмом месте в Серии А, прежде чем ушел тренировать "Шахтер".



Де Дзерби покинул "Шахтер" из-за войны в Украине в июле, успев лишь выиграть Суперкубок страны.



"Мы рассмотрели ряд превосходных кандидатов, но Роберто был нашим вариантом номер один с самого начала и единственным человеком, с кем мы разговаривали".



"Это не секрет, что наш президент постоянно отслеживает потенциальных тренеров, внутри наших лиг и за их пределами, в Европе и по всему миру, в рамках нашего процесса планирования".



"Мы чувствуем, что Роберто идеален для "Брайтона" в культурном и техническом плане, и он правильный человек, чтобы продолжить развитие клуба и работу с этой выдающейся группой игроков", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер.