"Брайтон" остановился на варианте с Де Дзерби

"Брайтон" находится на пороге назначения Роберто Де Дзерби своим новым главным тренером.

"Брайтон" находится в поисках нового рулевого с 9 сентября, когда отпустил Грэма Поттера в "Челси" за 22 миллиона фунтов.



По информации The Athletic, Де Дзерби с самого начала был кандидатом номер один для "Брайтона", и именно на варианте с Роберто "чайки" решили остановиться.



43-летний итальянец провел ряд встреч с владельцем "Брайтона" Тони Блумом, исполнительным директором Полом Барбером и техническим директором Дэвидом Уэйром, сумев впечатлить боссов клуба с "Амекс".



Де Дзерби привлекателен для "Брайтона" не только своей футбольной философией, но и тем, что находится без клуба, поэтому "чайкам" не придется платить компенсацию за переход Роберто.



Прямо сейчас экс-наставник "Шахтера" и "Сассуоло" вернулся на родину — "Брайтон" не хочет производить назначение на фоне похорон королевы Елизаветы II в понедельник.