Артета: "Утрата лидерства на сутки мотивировала "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда хотела проявить свои чемпионские амбиции после утраты лидерства в Премьер-Лиге на 24 часа.

Разгромив накануне "Вулверхэмптон" со счетом 0:3, "Манчестер Сити" вскарабкался на вершину турнирной таблицы, что одновременно и расстроило, и мотивировало Артету.



Однако уже на следующий день "Арсенал" разгромил "Брентфорд" на выезде (0:3) и, к радости Микеля, вернулся на первое место.



"Сегодня мы во главе лиги, и я так рад. Вчера я был так расстроен, потому что мы утратили лидерство, и мы использовали это как мотивацию, чтобы вернуться на вершину и показать, что мы хотим быть здесь".



"Это мы и собираемся делать — подстегивать себя до предела. Такова цель. Обычно таблица не лжет после 38 туров", — приводит слова Артеты Daily Mail.